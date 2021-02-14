ملتقى جامعة خالد العلمي يختتم أعماله

وحول مخرجات الملتقى، أوضح وكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية والمنسق الإعلامي وعضو اللجنة الإشرافية الدكتور صالح السهيمي، أن الملتقى أكد في ختامه أهمية العمل على دعمِ خطةِ الجامعةِ الاستراتيجيةِ 2025 في إخراجِ بحوثٍ نوعيةٍ تواكبُ متطلباتِ منطقةِ عسيرِ وتحققُ رؤيةِ المملكة 2030، كما اقترح تأسيس مركز علمي وسيط، مهمتُهُ التنسيق بين ما يُنتجُ من بحوثٍ سنوية في الجامعة والجهات التي تخدمُها هذه البحوث، سواء كانت مصانع أم جهات صحية أم زراعية أو غيرها، لإمكانية تحويل هذه البحوث من جانب مخبري منتج، إلى جانب تطبيقي في تلك الجهات، كما أكد الملتقى على عدد من المقترحات والتوصيات الأخرى. يذكر أن الملتقى حظي خلال دوراته الأربع باهتمام وإشادة في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية.
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