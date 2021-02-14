59% من بلاغات شبهات فساد الصحة من الرياض وعسير

استقبل مكتب الإفصاح وتعارض المصالح بوزارة الصحة «أفصح» 169 بلاغا،حول «شبهات فساد» تصدرتها البلاغات المتعلقة بالمخالفات الإدارية بـ70 بلاغا، تلتها إساءة استعمال السلطة بـ59 بلاغا، ثم الواسطة بـ28، وشكلت البلاغات الواردة من منطقتي الرياض وعسير أكثر من 59% من إجمالي البلاغات بـ25 بلاغا لكل منطقة.

وثيقة إلكترونية

جاء ذلك في سياق ورقة عمل قدمتها المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية والتنمية التنظيمية بوزارة الصحة، الدكتورة أريج عطية الجهني، في المنتدى السنوي التاسع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» الذي نظمته الهيئة، أخيراً، بعنوان «تعارض المصالح: تجربة وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية»، ولخصت الجهني المخالفات والتجاوزات المتعلقة بوثيقة الإفصاح وتعارض المصالح بوزارة الصحة بـ«عدم إفصاح الموظف من خلال الوثيقة الإلكترونية للإفصاح وتعارض المصالح عن أي حالة تعارض مصالح حالة أومحتملة قبل اتخاذه القرار أو إبدائه الرأي في الواقعة محل التعارض، وأن يشارك الموظف في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسية أي عقد أو إصدار أي ترخيص يكون هو أو أحد أقاربه طرفا فيه، ووجود مصلحة بين الموظف والجهة المتعاقدة أو التي بدأت في خطوات التعاقد مع جهته الوظيفية، متی كان لموظف الوزارة دور واقع أو محتمل في ذلك التعاقد، ووجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف والشخص المرشح للحصول على وظيفة في جهته الوظيفية.

عرض الرشوة

تضمنت المخالفات والتجاوزات، متى كان التوظيف يعتمد على قرار أو رأي من موظف بالوزارة، أو قيامه ببيع أو تأجير العقار الخاص به للوزارة، إضافة إلى بيع أو استغلال إنتاجه الفني أو الفكري إذا كانت الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفا فيه، وعدم إبلاغ المكتب المختص حال عُرضت رشوة عليه، وإفشاء المعلومات السرية والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية والتي حصل عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته ما لم يكن الكشف عنها مسموحا به صراحة بموجب النظام.

مبادئ النزاهة

أخدت وزارة الصحة خلال الربع الأخير من عام 2018، سياسة الإفصاح وتعارُض المصالح، والتي بُنيت وفقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وبحسب ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وعلى وجه الخصوص ما ورد في الباب الخامس الذي حمل عنوان»تعارض المصالح ومكافحة الفساد«، ودشنت أول وثيقة من نوعها تُعنى بالإفصاح عن حالات تعارض المصالح في القطاع الحكومي دُشنت في 2019.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان حينها أن التزام»الصحة«بما ورد في هذه المدونة، يُعد ترسيخا لمبادئ النزاهة، والشفافية، والإحساس بالمسؤولية، والحد من المخالفات المالية والإدارية، وبالتالي تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الوزارة؛ حيث فُعلت سياسة الإفصاح وتعارض المصالح، من خلال إعداد وثيقة خاصة على نظام»موارد«، يلتزم خلالها كل موظف بالوازرة بالإفصاح إلكترونيا، ويتعهد بمكافحة أوجه الفساد التي قد يتعرض لها أثناء قيامه بمهامه.

أخلاقيات الوظيفة

أبان العيبان، أن الوزارة أنشأت مكتبا للإفصاح وتعارض المصالح؛ لتكون هناك مرجعية موحدة لمتابعة الوثيقة، واستمرارية تفعيلها، ومعالجة كافة البلاغات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن من أبرز مهامه نشر مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ونظام مزاولة المهن الصحية بين منسوبي»الصحة«، من خلال كافة الوسائل الممكنة، ومنها وسائل التواصل الداخلي، وإقامة ورش العمل في المناطق والمحافظات، وإنشاء وثيقة إلكترونية للإفصاح وتعارض المصالح على الخدمات الذاتية بنظام»موارد«، والتأكد من أنها متاحة، ويسهل وصول جميع منسوبي»الصحة«لها، وتحديثها في أي وقت ومن أي مكان، إضافة إلى استقبال البلاغات التي تندرج تحت أي من المخالفات الواردة بالوثيقة، من خلال رقم بلاغات خاص بمكتب الإفصاح، يضمن الحفاظ على سرية معلومات المبلِّغ، من خلال مركز الاتصال بوزارة الصحة.

‏ البلاغات الواردة لـ«إفصاح»

70

مخالفة إدارية

59

إساءة استعمال سلطة

28 الواسطة

6

تزوير

6

مخالفات مالية

المجموع

169

البلاغات بحسب المنطقة الصحية

الرياض 25

عسير 25

المنطقة الشرقية 17

جدة 17

تبوك 15

المدينة المنورة 15

الطائف 10

مكة المكرمة 8

الحدود الشمالية 7

جازان 7

الجوف 5

الباحة 3

الأحساء 3

القنفذة 3

القصيم 3

حائل 3

نجران 2

مخالفات مالية وإدارية يستقبلها مكتب الإفصاح

إساءة استعمال السلطة

إساءة استخدام المال العام

التزویر

الواسطة والمحسوبية

اختلاس المال العام

الرشوة

الهدف من مكتب «أفصح»

تنمية روح المسؤولية لدى موظفي وزارة الصحة

نشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لدى موظف وزارة الصحة وتعزيزها والالتزام بها

تعزیز ثقة المواطن في الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ومكافحة الفساد بكل صوره

تنمية ثقافة الموظف بأهمية دوره

تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف مع رؤسائه ومرؤوسيه