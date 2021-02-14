القبض على مواطن قاد مركبته عكس اتجاه السير

قبضت شرطة الرياض على شخص قاد مركبته عكس اتجاه السير في أحد الطرق الرئيسة، وقام بتوثيق فعلته ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وتمكنت الجهات المختصة من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية، قيامه بسرقة 3 مركبات وتم استردادها، وتم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.