السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 14581 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

سجلت إسبانيا 14581 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 3,056,035 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 64747.

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مدريد 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسسجلت إسبانيا 14581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 530 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 3,056,035 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 64747.// انتهى //01:01ت م0003

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