

نجران 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: "إن هذا المشروع الجليل يعكس المرتكزات التي انطلقت منها رؤية المملكة 2030، بوصف المملكة، قبلة المسلمين، والعمق العربي والإسلامي، وأن الإسلام ومبادئه هو منهج حياتنا ومرجعنا، وقد أعزنا الله تعالى بهذا الدين وخدمته".

// انتهى //

00:28ت م

0001



نجران 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بمناسبة الانتهاء من تطوير مسجد أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ في محافظة ثار، شمالي المنطقة، وذلك ضمن مشروع سمو ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.وقال سموه: "إن هذا المشروع الجليل يعكس المرتكزات التي انطلقت منها رؤية المملكة 2030، بوصف المملكة، قبلة المسلمين، والعمق العربي والإسلامي، وأن الإسلام ومبادئه هو منهج حياتنا ومرجعنا، وقد أعزنا الله تعالى بهذا الدين وخدمته".// انتهى //00:28ت م0001

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يشكر سمو ولي العهد بمناسبة الانتهاء من تطوير مسجد أبي بكر الصديق في محافظة ثار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.