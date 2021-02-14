السعودية اليوم / بلدية محافظة تيماء تُنفِّذ 354 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي



تبوك 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

نفذت بلدية محافظة تيماء ممثلة في إدارة الرقابة الصحية، 354 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رصد 14 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس

وأكد رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي أن البلدية كثفت جولاتها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع والمحطات على الطرق؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وفقاً لتوجيهات ومتابعة أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن على آل محفوظ.

وحث المهندس البلوي المواطنين والمقيمين على التعاون مع البلدية والإبلاغ عن المخالفات البلدية والصحية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال مركز 940 لمعالجتها من أجل سلامة الجميع.

// انتهى //

22:31ت م

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تبوك 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسنفذت بلدية محافظة تيماء ممثلة في إدارة الرقابة الصحية، 354 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رصد 14 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا والاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى مصادرة 200 كجم من المنتجات والأغذية والخضار والفواكه واللحوم منتهية الصلاحية في عددٍ من متاجر المحافظة.وأكد رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي أن البلدية كثفت جولاتها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع والمحطات على الطرق؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وفقاً لتوجيهات ومتابعة أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن على آل محفوظ.وحث المهندس البلوي المواطنين والمقيمين على التعاون مع البلدية والإبلاغ عن المخالفات البلدية والصحية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال مركز 940 لمعالجتها من أجل سلامة الجميع.// انتهى //22:31ت م0100

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