شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: القبض على شخصين اعتديا على حارس أمن بأحد المجمعات التجارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحارس أمن أحد المجمعات التجارية يشكو من قيام شخصين بالتعدي عليه عند منعهما من دخول المجمع التجاري بسبب عدم تحميلهما تطبيق توكلنا، فقد تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة من تحديد هويتهما والقبض عليهما (مواطنان في العقد الثاني من العمر)، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.