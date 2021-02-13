السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين اعتديا على حارس أمن إحدى المجمعات التجارية



مكة المكرمة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لحارس أمن إحدى المجمعات التجارية يشكو من قيام أشخاص بالتعدي عليه عند منعهم من دخول المجمع التجاري بسبب عدم تحميلهم لتطبيق توكلنا، فقد تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة من تحديد هويتهم والقبض عليهم -مواطنان في العقد الثاني من العمر -، وقد جرى إيقافهما وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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22:55ت م

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