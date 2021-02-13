السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 13532 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 13532 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 2,710,819 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 93,356 وفاة.

// انتهى //

22:49ت م

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روما 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجلت إيطاليا 13532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 311 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 2,710,819 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 93,356 وفاة.// انتهى //22:49ت م0104

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