السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 160 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة في لوكسمبورغ إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 52699 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 606 وفيات.

// انتهى //

22:35ت م

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لوكسمبورغ 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ولم تسجل أي حالة وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة في لوكسمبورغ إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 52699 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 606 وفيات.// انتهى //22:35ت م0102

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