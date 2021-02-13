السعودية اليوم / لبنان تسجل 2906 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بيروت 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2906 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 336992 إصابة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 3945 وفاة.

// انتهى //

22:05ت م

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بيروت 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 2906 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 46 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 336992 إصابة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 3945 وفاة.// انتهى //22:05ت م0096

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