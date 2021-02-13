كراني يتوقع أمطارًا ثلجية: جهزوا اللبس الشتوي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، هطول أمطار ثلجية خلال الأيام المقبلة، ناصحًا بتجهيز الملابس الشتوية.

وقال كراني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: “الأنظار ترقب الهطول الثلجي، بعد التحرك الملموس للكتلة القطبية العنيفة جنوبًا”.

جهزوا اللبس الشتوي:

وأضاف: “ثبت شرعًا هطول الثلوج بغزارة على بلاد الشام، تليها الشمالية الغربية وسواحلها، والحدود الشمالية (طريف، القريات)، وأجواء مصر العربيةِ.. جهزوا أنفسكم باللبس الشتوي، وتجنبوا التيار البارد”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة من منتصف الأسبوع المقبل تشمل نشاطًا لـ الرياح السطحية يصاحبها ارتفاع لـ الأمواج وفرصة لهطول الأمطار.

كما توقع مركز الأرصاد، عبر حسابه في تويتر، انخفاضًا في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على شمال المملكة.