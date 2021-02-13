مشروع محمد بن سلمان ينتهي من ترميم مسجد أبو بكر الصديق في نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365 - نجران

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انتهى مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، من ترميم مسجد أبو بكر الصديق في منطقة نجران.

مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية:

ويعزز مشروع “محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية” الاهتمام بتطوير القرى والبلدات التراثية وأواسط المدن التاريخية في السعودية، وإعادة تأهيل تلك المساجد للعبادة والصلاة بعد أن طالها الهجر في السنوات الماضية، وذلك بعد أن مرت السعودية خلال العقود الأربعة الماضية بتنمية عمرانية سريعة، كان من آثارها الاتجاه نحو بناء مساجد حديثة، وإهمال معظم المساجد التاريخية، بل وهدمها في بعض الأحيان، وبناء مساجد جديدة مكانها، أو ترك المساجد التاريخية والانتقال إلى مساجد حديثة أخرى؛ ما أدى إلى زوال الكثير منها، إذ إن الكثير من هذه المساجد يقع في قرى تراثية معظمها مهجور، إضافة إلى التأكيد على استعادة أصالتها المعمارية وفقًا لمعطيات مواقعها الجغرافية.

المحافظة على المساجد التاريخية:

ويضمن المشروع المحافظة على المساجد التاريخية وإبراز الخصائص العمرانية في تصميمها والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة خصوصًا أن معظم عناصر تصميم المساجد التاريخية يتواكب مع الاتجاه نحو الاستدامة والعمارة الخضراء، كما أن المحافظة وتطوير المساجد التاريخية يسهم بشكل رئيس في إبراز البعد الحضاري للسعودية الذي تركز عليه رؤية 2030.



