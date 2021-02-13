تقني يحذر: تحميل التطبيقات غير الهامة يضر الهاتف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

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نصح المختص التقني المهندس رامي الصالح جميع مستخدمي الأجهزة الذكية بعدم تحميل كل التطبيقات التي لا يحتاج الفرد إلى استخدامها بشكل يومي أو دائم؛ وذلك من أجل الحفاظ على السعة التخزينية للذاكرة وتجنب زيادة التطبيقات على سطح المكتب، وهو ما يسبب نوعًا من الارتباك البصري عند الحاجة إلى التعامل مع تطبيق بشكل عاجل.

تحميل التطبيقات المهمة:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه للأسف هناك بعض الأفراد لا يتعاملون مع معظم التطبيقات بشكل دائم، ولكنهم يحتفظون بها في أجهزتهم، فالأولى والأجدر هو تحميل التطبيقات المهمة مع ضرورة تصنيفها داخل الملفات لسهولة الرجوع إليها والتعامل معها، فالآن هناك تطبيقات للصحة مهمة يجب أن تكون محملة عند الجميع، وأيضًا تطبيقات للتعليم لمتابعة بعض الإجراءات المدرسية للأبناء، أما تطبيقات البنوك فيجب أن يتعامل الفرد مع البنوك التي يوجد فيها حساباته، فالفرد ليس بحاجة إلى تنزيل كل تطبيقات البنوك، فتحميل التطبيقات المهمة والضرورية يحافظ على الجهاز ولا يخفف السرعة، كما يزيد من عمر البطارية؛ لأن ترك بعض التطبيقات مفتوحة يوميًّا يؤدي إلى استهلاك البطارية.

مخاطر تطبيقات الألعاب:

وحذر من تطبيقات الألعاب التي تأخذ سعة تخزينية كبيرة في الجوال، وبعضها قد يسبب في بطء فتح التطبيقات الأخرى بسرعة أو تعلق الجهاز بين فترة وأخرى، لذا يجب التعامل مع تطبيق واحد أو أثنين للألعاب فقط، فالملاحظ من فئة الشباب تحميل تطبيقات ألعاب عديدة ومن ثم الشكوى ببطء الجهاز.

تثبيت التحديثات الجديدة:

ودعا المهندس الرامي في ختام حديثه إلى ضرورة مواكبة تحديثات أنظمة التشغيل؛ إذ إن عدم تثبيت التحديثات الجديدة يجعل المستخدم عرضة لكثير من المشاكل، مع ضرورة إجراء عملية نسخ احتياطي للبيانات المخزنة على الهاتف الذكي قبل استعادة إعدادات المصنع، وذلك من خلال نقل الصور إلى الحاسوب، وإذا رغب المستخدم في الاحتفاظ بمحادثات “واتساب” مثلًا، فلابد من نسخها احتياطيًّا بشكل منفصل، وقد يتطلب الأمر بعض الجهد، ومن الأفضل أن يتم إلغاء تثبيت التطبيقات التي لا يتم استعمالها.



