تمارين خفيفة تمنع آلام الرقبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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دعا استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أفراد المجتمع بتحريك الرقبة وإجراء تمارين خفيفة بعد ملاحظة زيادة شكوى العديد من أفراد المجتمع من آلام الرقبة، وعزا ذلك إلى كثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية والجوال دون تحريك الرقبة؛ مما يجعل الفرد يشعر بأنه بحاجة إلى طقطقة فقرات الرقبة، ولكن ينصح بتمارين خفيفة بين حين وآخر طوال اليوم لتخفيف الشعور بالألم وتشنج العضلات.

الجلوس لساعات طويلة:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن الجلوس السليم يعد من الأمور المهمة لتجنب طقطقة الرقبة، حيث ينبغي ألا يظل الشخص على نفس وضعية الجلوس لساعات طويلة، ولكن من الأفضل أن يتم تغيير وضعية الجلوس عدة مرات خلال ساعة العمل، مع الحرص على دوران الرأس وهو من أبسط التمارين التي يمكن أن يمارسها الفرد لتخفيف آلام الرقبة، ويكون ذلك فقط بتحريك الرأس إلى الجانب الأيمن مرة واحدة لمدة من الزمن، ومن ثم إعادة توجيهه نحو المركز ليتم تحريكه إلى الجانب الآخر وهكذا.

علامات وأعراض آلام الرقبة:

وحول علامات والأعراض قال: إنها تتضمن ما يلي:

⁃ غالبًا ما يزداد الألم سوءًا عند وضع الرأس في مكان واحد لفترات طويلة من الوقت، مثل القيادة أو العمل على الحاسوب.

⁃ الشد والتشنجات العضلية.

⁃ انخفاض القدرة على تحريك الرأس.

⁃ الصداع، ويجب مراجعة الطبيب فورًا إذا كانت الآلام شديدة، تستمر لعدة أيام دون راحة، تنتشر في الأذرع أو الساقين، مصحوبة بصداع أو تنميل أو ضعف أو شعور بالوخز.

عدم إهمال الألم:

وأكد الدكتور الحاج أن آلام الرقبة من الأمور المزعجة لمن يشكو من المشكلة، إذ قد يصل الألم إلى الكتف، أو في الذراع أو اليد أو أعلى الرأس، مما يسبب صداعًا أحادي الجانب أو مزدوج، حيث تميل عضلات الرقبة إلى أن تكون متوترة ومؤلمة، ويمكن أن يسبب الألم الحاد وضع غير طبيعي في الرقبة يضطر فيه الرأس إلى اللجوء إلى جانب واحد، وقد يصاحب الألم شعور بالضعف في الكتفين والذراعين وقد يكون هناك شعور بوخز في الذراعين والأصابع؛ لذا فإن خير نصيحة عدم إهمال أي آلام إذا لم تختفِ بالتمارين الخفيفة.



