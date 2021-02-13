عوامل تحسن الصحة النفسية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

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سلطت وزارة الصحة الضوء على بعض العوامل التي تحسن الصحة النفسية.

عوامل تحسين الصحة النفسية:

وأوضحت الصحة عبر حسابها “عش بصحة” على موقع تويتر، أن هناك بعض العوامل التي تحسن النفسية منها العطاء والمساهمة في مساعدة الآخرين، والتعلم المستمر باكتساب مهارات جديدة تُشعر الإنسان بالإنجاز وتزيد من الثقة بالنفس، وأيضًا الغذاء المتوازن الصحي.

وضمن عوامل تحسين النفسية، النشاطات الرياضية، حيث يمكن للإنسان البحث عن ما يمتعه منها ليجعل الرياضة جزءًا من حياته اليومية، وأخيرًا التواصل مع الآخرين كقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.



