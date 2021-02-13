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عوامل تحسن الصحة النفسية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

عوامل تحسن الصحة النفسية

منها المساهمة في مساعدة الآخرين
عوامل تحسن الصحة النفسية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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سلطت وزارة الصحة الضوء على بعض العوامل التي تحسن الصحة النفسية.

عوامل تحسين الصحة النفسية: 

وأوضحت الصحة عبر حسابها “عش بصحة” على موقع تويتر، أن هناك بعض العوامل التي تحسن النفسية منها العطاء والمساهمة في مساعدة الآخرين، والتعلم المستمر باكتساب مهارات جديدة تُشعر الإنسان بالإنجاز وتزيد من الثقة بالنفس، وأيضًا الغذاء المتوازن الصحي.

والتواصل: 

وضمن عوامل تحسين النفسية، النشاطات ، حيث يمكن للإنسان البحث عن ما يمتعه منها ليجعل الرياضة جزءًا من حياته اليومية، وأخيرًا التواصل مع الآخرين كقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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