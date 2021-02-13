شكرا لقرائتكم خبر إزالة بسطات بيع عشوائية في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الحملات الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، نفذت بلدية الشفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف بالتعاون مع فرع وزارة الصحة جولات رقابية ميدانية على الأنشطة التجارية والغذائية.

وأزالت البسطات العشوائية، وطبقت لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.

إلى ذلك ضبطت الفرق الرقابية التابعة لبلدية جنوب الطائف الفرعية تجاوزات صحية بمطاعم ومخابز، خلال البرنامج الرقابي المكثف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأنشطة التجارية جنوب الطائف، وطبقت الغرامات الرادعة بحق المخالفين.

يذكر أن الأمانة نفذت جولات رقابية من خلال 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، على مدار اليوم بفترات صباحية ومسائية.

كما نفذت الفرق الميدانية حملات رقابية مشتركة مع الجهات المختصة لمتابعة تطبيق الإجراءات بالأسواق والمجمعات التجارية، وعملت الفرق الرقابية على رصد الملاحظات وتصحيحها بشكل فوري.

من جانب آخر نفذت الأمانة حملات إزالة للمطبات العشوائية من أحياء الطائف الجديدة ضمن حملتها للتخلص من المطبات العشوائية، التي أنشأها مواطنون في الشوارع بشكل غير نظامي، يؤثر على حركة السير بالشوارع، ويلحق الضرر بالمركبات العابرة.

وحذرت المخالفين بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية حيالهم مع تكليفهم بإزالة المخالفة، لافتة النظر إلى أنها أزالت مطبات غير مطابقة للمواصفات وتعليمات السلامة المرورية، وذلك في عدد من الأحياء والشوارع.

ووضعت الأمانة أخيرا مهدئات سرعة ذات مواصفات خاصة في بعض الشوارع التي حررت الحركة المرورية بها، وجار العمل على دراسة عدد من مواقع ذات حركة مرورية عالية لتعزيز وسائل السلامة المرورية، بما يضمن مرونة وسلامة عبور المشاة وانسيابية التدفق المروري.

الجولات تركز على: