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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا للفقرة (الأولى) من قرار اللجنة الابتدائية الأولى للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر بالرياض، رقم (127/42) لعام 1442هـ، وتاريخ 26/5/1442هـ، في القضية رقم 210/894 والمقيدة لدينا بتاريخ 15/2/1440هـ، والمقامة من صفاء محمد یوسف عرابي ضد سحر رضا عبدالله أبوشاهين وصحيفة مكة تعتذر سحر رضا عبدالله أبوشاهين وصحيفة مكة لصفاء محمد يوسف عرابي عن أي خطأ أو إساءة أو تجاوز ورد بحقها في الخبر المنشور بتاريخ 1437 /19/11هـ الموافق 22/8/2016م بعنوان (إيقاف استشارية تخدير تعمل منذ 20 عاما بلا تأهيل)، ويأتي هذا الاعتذار تأكيدا على دور الإعلام الهادف لكل ما يخدم المصلحة العامة.

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