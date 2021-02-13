مخالفة البروتوكولات تغلق 298 منشأة تجارية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة 298 منشأة مخالفة لتطبيق البروتوكولات الوقائية، ورصدت 341 مخالفة خلال جولات رقابية مكثفة. وأفادت الأمانة بأنها نفذت 8824 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أنه جرت مضاعفة الفرق الميدانية وتكثيف عدد الجولات خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى أن الجولات شملت متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أنه جرت مضاعفة الفرق الميدانية وتكثيف عدد الجولات خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى أن الجولات شملت متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية ، إضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها. وتواصل الأمانة تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية. الجولات شملت: مراكز التسوق

المنشآت التجارية

المطاعم

المقاهي

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