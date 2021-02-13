إغلاق 415 منشأة مخالفة للاحترازات بعسير

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وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الفرق الرقابية التابعة للأمانة نفذت خلال الـ10 أيام الماضية 6800 جولة على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بمختلف محافظات منطقة عسير، نتج عنها ضبط 1804 مخالفات للتدابير الاحترازية، وإغلاق 415 منشأة مخالفة، مشيرا إلى أنه جرى تحرير المخالفات ورفعها مباشرة عبر تطبيق «ميدان» المرتبط بوزارة الداخلية.وأكد أن جولات الفرق الرقابية متواصلة يوميا وعلى فترات مجدولة صباحا ومساء، وبخطة ميدانية تهدف إلى متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وتنفيذ أعمال التعقيم في الكثير من المرافق الحكومية والخاصة، وأجهزة الصرف الآلي والمنشآت التجارية المتنوعة.
من جهة أخرى أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع، مشروع سفلتة ورصف وإنارة القرى التابعة لمدينة أبها.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن المشروع جرى تنفيذه خلال 540 يوما بقيمة 7,899,552 ريالا.
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