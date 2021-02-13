شكرا لقرائتكم خبر 46 مخالفة احترازية وتكدس بأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حررت أمانة المنطقة الشرقية 46 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية والتكدس وتطبيق توكلنا، فيما أغلقت 29 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة في بيانها أنها نفذت 978 جولة رقابية، و175 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المنشآت التجارية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق «توكلنا»، وذلك لرفع مستوى الالتزام ورفع الوعي.

ودعت لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال مركز (940) لمعالجتها.

من جهة أخرى أطلق محافظ النعيرية إبراهيم الخريف بمكتبه، برنامج إيصال الأدوية إلى منازل مرضى مستشفى النعيرية العام - أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي - بحضور المدير التنفيذي لمستشفى النعيرية العام المكلف هاني إنصيران، وشريك «الميل الأخير» بالإدارة العامة للتوزيع بالبريد السعودي ناصر الحربي وعدد من منسوبي القطاع الصحي.

وأوضح مدير المستشفى أن البرنامج يأتي ضمن الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الصحة ومؤسسة البريد السعودي لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى، تسهيلا لاستلامها دون حاجة المريض لزيارة المستشفى، مبينا أن توصيل الأدوية يكون عبر حافظات مخصصة لنقلها لمنزل المستفيد، في حين يخدم البرنامج مرضى الرعاية المنزلية والأمراض المزمنة والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة والعيادة النفسية.