شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تعليق القنصل الأمريكي في الظهران على ما شاهدته في سوق الإبل بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

زارت القنصلة العامة لأمريكا في الظهران، نيكول مانز، سوق الإبل بمحافظة الأحساء، مبدية سعادتها بذلك.

وأضافت نيكول مانز في مقطع فيديو:" سعيدة جدًا بما شاهدته في السوق "، كما دعت الجميع إلى زيارته وخوض تجربتها.

واستشهدت على عظمة الإبل من خلال بيتين للشاعر الراحل سعد بن جدلان، قال فيهما:" إلبل هي أعز وأشرف ما خلقه الرّب.. وإلبل هي أكبر طماعه وأكبر أعشاقه ".