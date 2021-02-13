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شاهد.. تعليق القنصل الأمريكي في الظهران على ما شاهدته في سوق الإبل بالأحساء

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

زارت القنصلة العامة لأمريكا في الظهران، نيكول مانز،  سوق الإبل بمحافظة الأحساء، مبدية سعادتها بذلك.

وأضافت نيكول مانز في مقطع فيديو:" سعيدة جدًا بما شاهدته في السوق "، كما دعت الجميع إلى زيارته وخوض تجربتها.

واستشهدت على عظمة الإبل من خلال بيتين للشاعر الراحل سعد بن جدلان، قال فيهما:" إلبل هي أعز وأشرف ما خلقه الرّب.. وإلبل هي أكبر طماعه وأكبر أعشاقه ".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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