القبض على مواطن بالرياض سرق 3 مركبات وتهكم على رجال الأمن في مقطع متداول

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إلقاء القبض على مواطن ثلاثيني تورط في سرقة 3 مركبات، وتهكم على رجال الأمن في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر «سناب شات»: تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر تورط بسرقة 3 مركبات واستخدام إحداها في مخالفة الأنظمة المرورية، والسير في عكس الاتجاه بإحدى الطرق العامة؛ معرضًا حياته والآخرين للخطر.

وأضاف البيان: المتهم سخر وتهكم أيضًا، من رجال الأمن وتفاخر بذلك بنشره مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أقر بما نُسب إليه.. وتم إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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