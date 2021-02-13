خريطة الإصابات وإحصائيات ضبط المخالفين.. الصحة والداخلية تستعرضان الأحد مستجدات كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة عن عقد مؤتمر صحفي، الأحد، عند الساعة 3:35 عصرًا؛ لاستعراض مستجدات فيروس «كورونا المستجد».

ولفتت «الصحة» إلى أن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، سوف يتناول (الأوضاع العالمية وخريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية).

كما يتناول المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب (إحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، والخدمات الإلكترونية في منصة أبشر، وأرقام البلاغات لمخالفي الإجراءات).

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن المشاركة في المؤتمر بطرح الأسئلة عبر هاشتاق «#شاركفيالمؤتمر_الصحفي» في «تويتر».

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