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خريطة الإصابات وإحصائيات ضبط المخالفين.. الصحة والداخلية تستعرضان الأحد مستجدات كورونا بالمملكة

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الرياض - محمد عبدالله - تعقدان مؤتمرًا صحفيًّا

أعلنت وزارة الصحة عن عقد مؤتمر صحفي، الأحد، عند الساعة 3:35 عصرًا؛ لاستعراض مستجدات فيروس « المستجد».

ولفتت «الصحة» إلى أن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، سوف يتناول (الأوضاع العالمية وخريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية).

كما يتناول المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب (إحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، والخدمات الإلكترونية في منصة أبشر، وأرقام البلاغات لمخالفي الإجراءات).

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن المشاركة في المؤتمر بطرح الأسئلة عبر هاشتاق «#شاركفيالمؤتمر_الصحفي» في «تويتر».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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