بالصور.. إتلاف كميات من الأسماك الفاسدة بالسوق المركزية في العاصمة المقدسة

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم السبت، عن ضبط كميات من الأسماك الفاسدة في السوق المركزية بالكعكية.

وفي بيانٍ لها، ذكرت الأمانة أن وكالة البلديات، متمثلةً في بلدية الشوقية الفرعية؛ كثفت جولاتها الرقابية على سوق السمك المركزية بالكعكية؛ للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا المستجد».

ولفتت الأمانة إلى أن تلك الحملات أسفرت عن إتلاف 30 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة، وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين.

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