السعودية اليوم / أمين المنطقة الشرقية يصدر قراراً بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي بأمانة المنطقة



الدمام 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قرارًا بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي، يأتي تعزيزًا لبيئة الأعمال في الأمانة ولتمهيد الطريق للابتكار والإنجازات وتقديم الاستشارات والدراسات والأبحاث لمختلف وكالات وإدارات الأمانة.

وأكد معاليه أن الأمانة تسعى لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال الاستفادة من الخدمات المعلوماتية، مشيراً الى أن الذكاء الاصطناعي يتميز بسرعة وقدرة على مراقبة البيانات وسرعة التجاوب مع أي تطورات رقمية، والاستشراف المستقبلي لتعزيز بيئة الأعمال الرقمية بالأمانة، مبيناً أن القرار يتضمن ربط هذه الإدارة بإدارة الأمن السيبراني لارتباطهما بالبيانات الرقمية، وتطوير منظومة العمل الرقمي.

وأشار إلى أن الأمانة أنشأت خلال الفترة الماضية إدارة الأمن السيبراني وذلك لأهمية قطاع أمن المعلومات للقطاع البلدي، ووضعت إستراتيجية لتطبيق معاييره التي شملت إنشاء مركز أمن المعلومات SOC ومركز إدارة الشبكات NOC.

يذكر أن الأمانة حصلت مؤخرا على تحديث شهادة الآيزو العالمية في أمن المعلومات (ISO27001)، وذلك بعد مواصلة نجاحاتها في تطبيق المعيار الدولي لنظام أمن المعلومات ISMS.

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