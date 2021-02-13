السعودية اليوم / اليونان تسجل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجلت اليونان 1222 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة اليونانية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 171466 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6103 وفيات.

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21:00ت م

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أثينا 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجلت اليونان 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 26 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة اليونانية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 171466 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6103 وفيات.// انتهى //21:00ت م0090

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