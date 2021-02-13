السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية, 210 إصابات جديدة بفيروس

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار في لقاء إعلامي يومي، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 110513، وحالات الشفاء 75816, والوفاة 2935.

// انتهى //

20:48ت م

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الجزائر 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجّلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية, 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وثلاث حالات وفاة, وتعافي 188.وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار في لقاء إعلامي يومي، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 110513، وحالات الشفاء 75816, والوفاة 2935.// انتهى //20:48ت م0087

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