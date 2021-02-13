السعودية | غدًا.. استعراض المؤشرات الوبائية والتحديثات الأمنية في مؤتمر مستجدات كورونا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

من المقرر أن يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خريطة الإصابات بكورونا في المملكة، خلال المؤتمر الصحافي يوم غد (الأحد) حول مستجدات الفيروس.

ويتناول أيضاً المؤشرات الوبائية والأوضاع العالمية عن الفيروس، ويجيب عن الاستفسارات الشائعة الواردة في هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_ الصحفي.

وسيكشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب من خلال المؤتمر، التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، والخدمات الإلكترونية في منصة أبشر.