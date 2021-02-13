السعودية | أكثر من 23 متحدثًا في ملتقى عصامي لتوظيف أيتام المملكة غدًا

المناطق_ الرياض

تنطلق فعاليات الملتقى الافتراضي لتوظيف الأيتام، يوم غدًا الأحد( 2 رجب 1442هـ ، الموافق 14 فبراير 2021 م) ، تحت شعار ( عصامي ) والذي يستمر لمدة أسبوع بمشاركة جمعيات الأيتام بالمملكة بمبادرة من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”، ومشاركة أكثر من 23 خبيرًا ومتحدثًا من داخل المملكة وخارجها، يناقشون على مدى يومين أهم التحديات التي تواجه توظيف الأيتام، وأبرز الفرص الوظيفية التي يتم تأهيل الأيتام على ضوءها (وظائف المستقبل)، إضافة إلى الدورات التدريبية والاستشارات التي تستمر حتى نهاية الأسبوع.

ويتضمن فعاليات اليوم الأول مشاركة 12 متحدثًا يناقشون عدة مواضيع من أهمها دور جمعيات الأيتام بالمملكة في تمكين الأيتام وتأهيلهم (التأهيل الاجتماعي والوظيفي)، ووظائف المستقبل، كما سيتم التطرق إلى دور الأسرة في التأهيل النفسي والمهني للأبناء، والطريق إلى التميز الوظيفي.

تتضمن فعاليات اليوم الثاني مشاركة 10 متحدثين يناقشون التجارب الدولية في تقديم خدمات للمستفيدين، وتمكين الشباب في الدخول لمشروع إنسان التوظيفي، كما سيتم مناقشة مسرعات الأعمال في خدمة اليتيم، ومناقشة مهارات المستقبل وفق رؤية 2030، إضافة إلى العمل عن بُعد والعمل المرن، ومحور جهود الأمم المتحده في مكافحة استغلال التوظيف للفئات المهمشة.

*وسيقام في اليوم الثالث والرابع والخامس برامج تدريبية وجلسات أرشاد مهني ولقاء تدريبي للأيتام*.

كما سيقام على هامش الملتقى تدشين المنصة الوطنية لتأهيل وتوظيف الأيتام في جميع مناطق المملكة من خلال طرح الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص وتأهيل وتدريب المستفيدين من جمعيات رعاية الأيتام بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل إضافة إلى تقديم جلسات استشارية وإرشادية للمتقدمين بطلب الوظائف. وسوف تتاح فرصة تنظيم شراكات فعالة مع جهات التدريب والتوظيف لدعم المستفيدين.

كما ستتيح المنصة للمستفيدين في جميع المناطق تسجيل طلبات التوظيف وإرفاق السيرة الذاتية، وتعرض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص عرض الوظائف المتاحة لديها ووسائل التقديم والتواصل معها، وإمكانية إقامة فعاليات للتوظيف في المنصة.ويشارك في دعم هذا الملتقى مجموعة جسور التنمية للاستشارات والتطوير وصندوق الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمجلس التخصصي الفرعي لجمعيات الأيتام والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” والغرفة التجارية بالرياض ومؤسسة السنابل الوقفية ومؤسسة عبد الله العثيم الخيرية.وتسعى جمعية إنسان من خلال هذ الملتقى إلى تفعيل الرؤية الوطنية التي أكدت على نقل مستفيدي الجمعيات الخيرية ومنظمات القطاع غير الربحي من الرعوية إلى التنموية المنتجة وتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي للأيتام وإشراكهم في التنمية الاجتماعية.