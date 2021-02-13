شكرا لقرائتكم خبر روبوتات آلية تجيب على أسئلة وفتاوى الحجاج والمعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك فرعا وزارتي العدل والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة بـ 8 مبادرات رقمية في ملتقى مكة الثقافي خلال موسمه الحالي تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟)، من بينها استخدام روبوتات آلية تسير عن بعد من قبل الدعاة ومختصي التقنية، في المواقيت ومساجد الحل ومساجد المشاعر المقدسة ومساجد المنطقة المركزية كمرحلة أولى لإجابة أسئلة الحجاج والمعتمرين عن نسكهم في الحج والعمرة وتكون مقابلتهم مع الدعاة مباشرة.

وتقدم فرع وزارة العدل مبادرة (القضاء والتوثيق الرقمي) وهي منصة الكترونية تتيح لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الالكتروني من خلال بوابة ناجز والرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة أو كتابة العدل، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بعد والتحول الرقمي كمثال جلسة الترافع الالكترونية تمكين الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي وتبادل المذكرات وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابية من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.

وشارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الملتقى بـ 7 مبادرات، تمثلت في مبادرة المسجد الرقمي وهي عبارة عن فكرة تحويل مساجد مختارة إلى مساجد ذكية، وتوفير بيئة الكترونية شاملة في التحكم بمرفقاتها، بحيث يتم توصيل نظام الإضاءة والتكييف والنظام الصوتي بنظام رقمي يحدد أوقات تشغيلها وإطفائها آليا قبل وبعد الصلوات، ويحدد درجة الإضاءة والتبريد المطلوبة بحسب الظروف المحيطة في كل صلاة.

أبرز مبادرات الشؤون الإسلامية:

1 - المسجد الرقمي

عبارة عن فكرة تحويل مساجد مختارة إلى مساجد ذكية، وتوفير بيئة الكترونية شاملة في التحكم بمرفقاتها.

توصيل نظام الإضاءة والتكييف والنظام الصوتي بنظام رقمي يحدد أوقات تشغيلها وإطفائها آليا قبل وبعد الصلوات.

يحدد درجة الإضاءة والتبريد المطلوبة بحسب الظروف المحيطة في كل صلاة.

يتضمن تركيب شاشات تفاعلية يتم التحكم بها عن بعد من مقر فرع الوزارة، وذلك لنشر وبث المحاضرات والدروس العلمية.

توفير خدمات المصحف الرقمي والمكتبة الرقمية، وربط المساجد والجوامع بنظام الصيانة الآلية.

2 - برنامج تيسير

عبارة عن برنامج الكتروني لفسح البرامج والمناشط الدعوية.

توحيد الإجراءات فيما يخص الموافقات الدعوية ويأتي ذلك من ضمن البرامج التطويرية في الوزارة.

يسهم في استكمال وأتمتة فسح المناشط والبرامج في المنطقة.

يهدف إلى اختصار الوقت بين الفرع والوزارة والإمارة.

3 - القدوة في العالم الرقمي من خلال قيم الإسلام

عبارة عن فعالية للمساهمة في إرساء القيم الإسلامية وترسيخ المبادئ والأخلاق العامة.

من خلال إقامة ملتقى يجتمع فيه النخب المتخصصة والمهتمة باستخدام وإنتاج العالم الرقمي مع علماء الشريعة الإسلامية والدعاة.

مخاطبة شرائح المجتمع في المنطقة بالقيم والمبادئ الشرعية عند التعامل مع العالم الرقمي وصناعة المحتوى الرقمي واستخدامه.

4 - المرشد الآلي المتنقل عن بعد

عبارة عن (إنسان آلي-روبوت) يتولى تشغيله وتحريكه أحد الدعاة الرسميين في فرع الوزارة يتنقل في المواقيت والمساجد الكبرى والمنطقة المركزية حول المسجد الحرام والأماكن العامة والأسواق لتقديم الوعظ والإرشاد والإجابة على الاستفسارات والاستشارات الشرعية للجمهور، وربط الدعاة مع الحجاج والمعتمرين والزوار خلال مواسم العمرة والحج

5 - منصة مساجدنا تهدف لتوفير منصة تقنية تتيح للجمهور المساهمة في عمارة المساجد من خلال عرض مشروعات جاهزة للتنفيذ مع حاسبة تظهر المبلغ المدفوع لتغطية كامل المشروع.

- ستسهم في تيسير إجراءات التبرع لبناء المساجد وإتاحة الفرصة للجمهور بالمساهمة بحسب قدرتهم المالية

ستوفر بيئة آمنة وموثوقة للتبرع لبناء المساجد، حيث يجري توفير عدد من مواقع المشروعات التي يتم اعتمادها ماليا وهندسيا وتكون جاهزة لاستقبال التبرع لبناء المساجد أو ترميمها.

6 - المؤهل

عبارة عن منصة الكترونية تعنى بتطوير المستوى العلمي والمهني لجميع منسوبي الوزارة (دعاة ـ خطباء ـ أئمة ـ مؤذنين- مراقبين - موظفين إداريين)