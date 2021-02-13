شكرا لقرائتكم خبر النائب العام يوجه بتكثيف الرقابة في السجون لمنع تفشي كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي في السجون ودور التوقيف لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد

وأكد على أهمية تضافر الجهود مع الجهات الصحية، ووفق المعايير التي اعتمدتها أجهزة الدولة المعنية، مع التركيز على التوعية الصحية بالطرق المناسبة للتعامل مع تداعيات الفيروس بشكل صحيح واتباع الاستراتيجيات اللازمة للوقاية منه.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه اتساقا مع الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، وتقليل أثر الموجة الثانية للفيروس للحد الأدنى، فقد صدر توجيه النائب العام لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية في نيابات المملكة، بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار الفيروس بداخل السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين لتأمين سلامتهم.

وبين المصدر أن النائب العام وجه برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري.