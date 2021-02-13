إحالة المتباهي بالسلاح الناري للنيابة العامة

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، «إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله تباهي أحد الأشخاص بحيازته سلاحا ناريا، مستقلا مركبة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية في مخالفة للأنظمة والتعليمات، وتوثيق ذلك ونشره، أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت الجهات الأمنية بالرياض من القبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تباهي أحد الأشخاص بحيازته سلاحا ناريا، مستقلا مركبة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية في مخالفة للأنظمة والتعليمات.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، «إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله تباهي أحد الأشخاص بحيازته سلاحا ناريا، مستقلا مركبة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية في مخالفة للأنظمة والتعليمات، وتوثيق ذلك ونشره، أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة».

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