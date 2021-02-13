استخدام تقنيات حديثة لمسح وتقييم الطرق

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وتضمنت التقنيات المستخدمة مركبة مسح عيوب الأسطح الإسفلتية، وهي مركبة تستخدم في قياس عيوب أسطح الطرق الظاهرة بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، كما تحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة، منها نظام الحاسب الآلي لتحليل وتخزين البيانات مع شاشات عرض أثناء عملية المسح، وأجهزة تحديد المواقع، وجهاز تزويد الأنظمة بالطاقة الكهربائية مع جهاز لقياس المسافات.كما تستخدم الوزارة مركبة قياس معامل الوعورة العالمي، وهي مركبة صممت بهدف قياس الأضرار الظاهرة على سطح الطرق بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، وتحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة، منها حساسات ليزر لقياس مستوى الوعورة في سطح الطريق الإسفلتي، ونظام حاسب آلي لتحليل وتخزين المعلومات مع شاشات عرض البيانات أثناء عملية المسح.
ومن التقنيات الحديثة التي تستخدم في مسح وتقييم شبكة الطرق مركبة قياس مقاومة الانزلاق على سطح الطريق، وهي مركبة حديثة تستخدم لقياس مقاومة انزلاق الإطارات على أسطح الطرق عند استخدام المكابح، من خلال تحديد مقدار القوة الناشئة من احتكاك الإطار بالسطح الإسفلتي، وتحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة، يأتي بمقدمتها مقطورة القياس المزودة بإطار خاص ورشاش ماء، ونظام تقني لتحليل وتخزين المعلومات وشاشة عرض نتائج القياس.
كما تستخدم الوزارة مركبة التقييم الإنشائي لطبقات الرصف باستخدام الوزن الساقط، وهي مركبة تستخدم لقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف، من خلال إسقاط حمل معين وقياس تأثير الحمل على طبقات الرصف، من خلال مجموعة حساسات موزعة على مسافات مختلفة من مركز إسقاط الحمل، وتحتوي على تقنيات متكاملة عدة، بداية من مقطورة شاملة على مجموعة أوزان وقرص للتحميل مربوطة بحساسات تعمل على قياس مقدار الانحناء في طبقات الرصف أثناء إسقاط الحمل.
ومن التقنيات التي تستخدمها أيضا مركبة قياس سماكة الأسطح لطبقات الرصف، وهي مركبة تستخدم لقياس سماكة الأسطح لطبقات الرصف من خلال تقنية موجات خاصة.
أهداف مسح وتقييم شبكة الطرق بشكل دوري
- تعزيز مستوى السلامة على شبكة الطرق
- تنفيذ الأعمال بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق
- ضمان سير أعمال الوزارة وفق خطتها التشغيلية
- إنجاز المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات
- تعزيز كفاءة التشغيل والأداء
- تقديم خدمات فعالة للمستفيدين
- تحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030
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