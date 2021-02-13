44 % زيادة في استقدام سائقي المنازل رغم قيادة السعوديات للمركبات

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وأظهرت بيانات استقدام سائقي المنازل للربع الثالث من العامين 2018 و2019م، قفزة في استقدام السائقات، ففي حين استقدمت في 2018م نحو 98 سائقة منزلية، قفز هذا الرقم إلى استقدام 504 سائقات منزليات في 2019م، غير أن الزيادة في الفترة ذاتها من 2020م كانت بسيطة، إذ جرى استقدام 506 سائقات منزليات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من مضي أكثر من عامين على السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على انخفاض استقدام السائقين المنزليين، بل ارتفع استقدام سائقي المنازل بنسبة 44.7 % في الربع الثالث من العام الماضي 2020م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018م، في حين شكل استقدام السائقين النسبة الأكبر 52.8% من إجمالي العمالة المنزلية والتي تضم 9 فئات بينها الخدم، وحراس المنازل والبستانيون وغيرهم، وذلك بحسب بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء.وأظهرت بيانات استقدام سائقي المنازل للربع الثالث من العامين 2018 و2019م، قفزة في استقدام السائقات، ففي حين استقدمت في 2018م نحو 98 سائقة منزلية، قفز هذا الرقم إلى استقدام 504 سائقات منزليات في 2019م، غير أن الزيادة في الفترة ذاتها من 2020م كانت بسيطة، إذ جرى استقدام 506 سائقات منزليات.

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