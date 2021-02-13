شكرا لقرائتكم خبر 164 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم نظام التعليم -عن بعد- بجامعة نجران في أسبوعه الرابع من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 164.943 مستخدما خلال الفترة من 7-11 فبراير الحالي.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الالكتروني والتعليم -عن بعد- بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين وستمئة ألف ملف، وعدد لوحات المناقشة 4089 لوحة نقاش، ونحو 16885 تقييما.

واستعرض التقرير تفاصيل 24.084 فصلا افتراضيا، منها 905 جلسات متزامنة، حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 164,511 حاضرا، وفيما بلغ عدد الشعب 5831 شعبة، أدارها 1158 أستاذا، بحضور 20,299 طالبا.