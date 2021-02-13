تسجيل 337 إصابة بكورونا وشفاء 356 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 337 حالة جديدة مصابة بكورونا، وشفاء 356 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة.

ودعت وزارة الصحة إلى الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا، مثل «ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وألم في الصدر وسعال واحتقان الحلق وإسهال وفقدان حاسة الشم والتذوق»، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتة إلى أن العيادات يمكن زيارتها دون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ودعت الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

إجمالي الإصابات بالمملكة