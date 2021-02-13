شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 337 إصابة بكورونا وشفاء 356 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعت وزارة الصحة إلى الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا، مثل «ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وألم في الصدر وسعال واحتقان الحلق وإسهال وفقدان حاسة الشم والتذوق»، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتة إلى أن العيادات يمكن زيارتها دون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.ودعت الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
إجمالي الإصابات بالمملكة
- 372,410
- 2679 الحالات النشطة
- 356 حالات شفاء جديدة
- 337 حالة جديدة مصابة
- 6428 الوفيات
- 46,841 فحصا مخبريا
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 337 إصابة بكورونا وشفاء 356 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.