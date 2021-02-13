إعادة فتح 44 مسجدا وإغلاق 5 بالرياض والحدود الشمالية

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وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية، وجاءت على النحو التالي: جامع بحي عرقة بمدينة الرياض وتم إغلاقة وتوجيه المصلين بأداء صلاة الجمعة في الجوامع القريبة، مسجد بمركز القصب بمحافظة شقراء، مسجد بمحافظة الدوادمي، مسجد بمحافظة المزاحمية، ومسجد بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.وحثت المصلين على الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.
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