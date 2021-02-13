شكرا لقرائتكم خبر إعادة فتح 44 مسجدا وإغلاق 5 بالرياض والحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 5 مساجد موقتا بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 6 أيام 57 مسجدا تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية، وجاءت على النحو التالي: جامع بحي عرقة بمدينة الرياض وتم إغلاقة وتوجيه المصلين بأداء صلاة الجمعة في الجوامع القريبة، مسجد بمركز القصب بمحافظة شقراء، مسجد بمحافظة الدوادمي، مسجد بمحافظة المزاحمية، ومسجد بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وحثت المصلين على الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.