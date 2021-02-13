شكرا لمتابعة خبر عن مراحل تطور أول صحيفة أهلية تصدر بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تعد صحيفة صوت الحجاز، أول صحيفة أهلية يتم إصدارها في المملكة، حيث صدر عددها الأول في 4 أبريل 1932م.

وصدرت الصحيفة في ثماني صفحات، أسسها محمد صالح نصيفتة، وتحتوي على الأخبار والتعليقات ومقتطفات من الشعر، وكانت تطبع بالمطبعة السلفية بمكة المكرمة.

وعم مراحل صدورها، عاودت الصحيفة الصدور في 1946 م باسم "البلاد السعودية"، وفي عام 1959م تم دمجها مع جريدة "عرفات" وأصبحت تصدر تحت اسم "صحيفة البلاد".