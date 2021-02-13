شكرا لمتابعة خبر عن الأراضي البيضاء يعلن صدور رسوم الدورة الخامسة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن إصدار رسومه للدورة الخامسة لمدينة الرياض لعام ١٤٤٣/١٤٤٢ هــ .

ووجه برنامج رسوم الأراضي البيضاء المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

كان برنامج الأراضي البيضاء قد أعلن في وقت سابق، بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الطائف، وضمن منطقة جازان التي تشمل مدينة جيزان ومحافظتي أبو عريش وصامطة.

وأكد البرنامج أن النطاق الجغرافي المُستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عُقدت مع أمانتي الطائف وجازان، كما تمت مناقشة النطاق الجغرافي لكل مدينة وحصر الأراضي تمهيدًا لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها، واعتماد النطاق الجغرافي بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتواءم مع خطط الأمانات الإستراتيجية للمدن.