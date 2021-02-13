شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنون يمتهنون غسيل السيارات بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

رصد مقطع فيديو، مواطنون يمتهنون غسيل السيارات بنجران، حيث انخرطوا في سوق العمل ممتهنين غسيل السيارات في رسالة واضحة برغبتهم الجادة في تغيير ثقافة سائدة كانت تمنعهم من ذلك.

وبحسب الفيديو، تمثل اليد العاملة من الشباب السعودي دعما كبيرا لأرباب العمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ووفق الفيديو الذي بثه برنامج " في أسبوع "، يجد المستهلك راحة واطمئنان في عمل الشاب السعودي بل ويعي دوره الاجتماعي كمجتمع محيط في دعمهم.