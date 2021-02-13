شكرا لمتابعة خبر عن ‏شاهد.. قصة حمد اللهيب رائد تطعيم الجدري في بريدة قبل 100 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أزاح تقرير بثه برنامج " في أسبوع "، الستار عن قصة حمد اللهيب رائد تطعيم الجدري في بريدة.

ونقل حمد اللهيب اللقاحات قبل 100 عام على ظهر جملا يقوده لإنقاذ أهالي نجد من كارثة صحية، حيث ارتحل حمد اللهيب مع القوافل عندما كان طفلا لم يتجاوز الثانية عشر من عمره عاملا بالتجارة في الكويت.

وعاد حمد اللهيب بعد سنوات من العمل لمدينة بريدة لغرض الزواج ليجد أهل نجد أصابهم الجدري، فعاد للبحث عن علاج لأهل نجد من خلال سفره للعراق ليعمل داخل مستشفى بالبصرة ويتعلم من الأطباء الإنجليز إعطاء اللقاحات.

ومارس حمد اللهيب العمل الطبي لمدة 5 سنوات في العراق ليعود محملا باللقاحات على ظهور الجمال ويبدأ بالتطعيم لأهالي منطقته.