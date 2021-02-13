شكرا لمتابعة خبر عن سفارة اليابان: نتابع آثار زلزال فوكوشيما.. ونؤكد سلامة المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طوكيو (صدى):

أكدت سفارة المملكة في اليابان، اليوم السبت، سلامة المواطنين بعد الزلزال الذي ضرب منطقة فوكوشيما، والذي بلغت شدته (7.1) درجات.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: تتابع السفارة آثار الزلزال في منطقة "Fukushima" بقوة 7.1 درجات بمقياس "ريختر".

وأضافت السفارة سلامة المواطنين السعوديين، فيما أهابت بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع شؤون السعوديين على أرقام (09055833862) – (0335895242) في حال حدوث أي طارئ، متمنية السلامة للجميع.