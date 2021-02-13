شكرا لمتابعة خبر عن قانوني: 500 ألف ريال والسجن سنة عقوبة "السب" عبر وسائل التواصل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح قانوني أن عقوبة السب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تصل 500 ألف ريال والسجن لمدة سنة.

وأشار القانوني عبر قناة الإخبارية أن هناك جرائم عقوبتعا أكثر غلاظة حيث تصل إلى 10 مليون ريال.

وأضاف أن الغرامة تذهب لخزينة الدولة، مبينا أن هناك عقوبات كجريمة في الحق العام وهناك تعويض الضرر في الحق الخاص، فإذا تعرض الشخص لـ "الشتيمة" فإن الشكوى تذهب للقضاء الذي يحكم بالغرامة ومصادرة الجهاز وهذا مايخص الحق العام للدول، وفي الحق الخاص يحق للشخص أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي أصابه من السب والتجاوز.