بالصور.. إغلاق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة، 978 جولة رقابية، و175 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 29 منشأة، وتحرير 46 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية والتكدس وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المنشآت التجارية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للتدابير الصحية المرتبطة بكورونا المستجد، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق «توكلنا»، وذلك لرفع مستوى الالتزام ورفع الوعي.

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال مركز «940» لمعالجتها.

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