بالفيديو.. «العنف الأسري»: حقوق الأبناء تبدأ قبل ولادتهم وتستمر في مراحلهم العمرية

قال مركز بلاغات العنف الأسري، إن حقوق الطفل تبدأ قبل ولادته وتستمر في جميع مراحله العمرية.

وبثّ المركز مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أشار فيه إلى أن الإحسان إلى الأبناء يبدأ من لحظة قرار الزواج بين الشاب الفتاة، واختيار شريك الحياة المعين على التربية الصالحة.

وأضاف: بمجرد الإنجاب يحصل الطفل على أول حقوقه بحسن التسمية واللطف في التعامل وتعليمه أفضل القيم والأخلاق، اقتداء بالرسول الكريم، الذي علمنا احترام شخصية أبنائنا وعدم التمييز بينهم، وأن منحهم حقوقهم هو أقصر طريق لكسب برهم.

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