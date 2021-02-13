شرطة القصيم تطيح بمواطن أطلق الأعيرة النارية في الهواء

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مطلق الأعيرة النارية في الهواء الذي ظهر في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح بحوزته، وتوثيقه ذلك ونشره؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.