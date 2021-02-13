الرياض في المقدمة.. 5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 161 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ72حالة، ثم مكة المكرمة 46 حالة، فمنطقة المدينة المنورة 11 حالة وحائل 13، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقتا «الجوف والشمالية» في المرتبة التالية بـ7 حالات، ثم «المدينة المنورة وعسير» 5 حالات، و«جازان ونجران» 4 حالات لكل منهما، ثم الباحة 3 إصابات جديدة. وجاءت في المرتبة الأخيرة، منطقة تبوك بواقع إصابتين.

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