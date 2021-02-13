سفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة السعوديين بعد زلزال فوكوشيما

أكدت السفارة السعودية في اليابان، اليوم السبت، متابعتها آثار الزلزال الذي ضرب منطقة فوكوشيما الذي بلغت شدته (7.1) درجة.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تتابع السفارة آثار الزلزال في منطقة (Fukushima) بقوة 7.1 درجة بمقياس (ريختر)».

وأكدت السفارة «سلامة المواطنين السعوديين، فيما أهابت بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع شؤون السعوديين على أرقام (09055833862) – (0335895242) في حال حدوث أي طارئ، متمنيةً السلامة للجميع».

وضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة فوكوشيما اليابانيةـ مساء اليوم السبت، حسب هيئة الإذاعة اليابانية.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال عند 7.1 درجة، وأفادت بأن مركزه يقع على بعد 74 كيلومترًا شرق بلدة نامي إلى شمال شرقها وعلى عمق 58 كيلومترًا.

وقالت السلطات إنه لا معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات، ولا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وفي مارس 2011 ، تعرضت فوكوشيما ومناطق أخرى في شمال شرق البلاد لزلزال قوته 9 درجات، أعقبته أمواج تسونامي؛ مما أدى إلى أضرار بالغة بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، فضلًا عن وفاة أكثر من 18 ألفًا و500 شخص بسبب الفيضانات.