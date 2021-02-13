أمطار رعدية على الطائف وميسان حتى السابعة مساءً

الرياض - محمد عبدالله - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، من سحب رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية. ويستمر التنبيه إلى الساعة 7 مساء.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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